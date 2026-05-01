San Giuseppe Lavoratore | il custode che nobilita il lavoro 1° maggio

Il 1° maggio, la Chiesa ricorda San Giuseppe Lavoratore con una celebrazione istituita da Pio XII nel 1955. Questa giornata si propone di offrire una prospettiva cristiana sulla festa dei lavoratori, riconoscendo il ruolo del custode e della figura di San Giuseppe. La commemorazione si svolge in tutto il mondo cristiano, in concomitanza con la ricorrenza internazionale dei lavoratori.

Il 1° maggio la Chiesa celebra San Giuseppe Lavoratore, memoria istituita da Pio XII nel 1955 per offrire una lettura cristiana della festa dei lavoratori. La figura del falegname di Nazaret illumina la dignità del lavoro umano, chiamato a collaborare con l’opera creatrice di Dio e a servire la famiglia e la società. Di stirpe davidica, sposo di Maria e padre putativo di Gesù, Giuseppe è presentato dal Vangelo come “uomo giusto” capace di obbedienza pronta e silenziosa. A Nazaret visse il quotidiano della Santa Famiglia, sostenendola con il mestiere di artigiano e introducendo il Figlio nel mondo reale del lavoro. Nella sua discrezione emerge una spiritualità solida: fedeltà, laboriosità, responsabilità verso i deboli.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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