America’s Cup e Nave Vespucci Abodi | ‘Un appuntamento con la storia che nobilita il presente’

Da ildifforme.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La Nave Vespucci e le barche dell’America’s Cup si sono incontrate in un evento che ha attirato numerosi spettatori. La nave scuola italiana ha navigato vicino alle imbarcazioni da regata, creando un momento di grande visibilità. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e appassionati, con un pubblico che ha assistito affascinato alla scena. L’evento ha celebrato il legame tra marineria e vela internazionale, sottolineando il ruolo simbolico delle due icone.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

“Due icone che si incontrano. E’ l’occasione di unire due storie meravigliose. E’ l’Italia al centro del mondo“. Con entusiasmo nello sguardo e orgoglio in ogni parola, è così che il ministro per lo Sport e i Giovani,Andrea Abodi, presenta lo storico trofeo dell’America’s Cupa bordo di Nave Vespucci in vista di arrivare a Napoli, la città che ospiterà il più antico trofeo sportivo internazionale che sarà conteso per la 38esima edizione nel 2027. Ebbene, Vespucci e America’s Cup, due icone del mare che si incontrano in quel di New York, dove la nave scuola della Marina Militare è in porto in occasione dei 250 anni degli Stati Uniti. Un momento unico didialogo tra la tradizione marinaresca e l’innovazione, tra la formazione e la competizione, tra la memoria storica e il futuro. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

america8217s cup e nave vespucci abodi 8216un appuntamento con la storia che nobilita il presente8217
© Ildifforme.it - America’s Cup e Nave Vespucci, Abodi: ‘Un appuntamento con la storia che nobilita il presente’
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Napoli e l'America's Cup sbarcano a New York a bordo di Nave Vespucci. Abodi: due icone che s'incontranoNapoli e l'America's Cup sono state presentate a New York a bordo della Nave Vespucci.

Vespucci e America's Cup si incontrano a New York, presenti Abodi e MezzaromaA New York si è svolto un evento che ha visto l'incontro tra la nave Amerigo Vespucci e il trofeo dell'America’s Cup.

Temi più discussi: Napoli e l'America's Cup sbarcano a New York a bordo di Nave Vespucci. Abodi: due icone che s'incontrano; Il trofeo dell'America's Cup sbarca su Nave Vespucci; La leggendaria America’s Cup sbarca a New York a bordo della nave Vespucci; Nave Amerigo Vespucci torna a New York: parata sull’Hudson, America’s Cup e promozione del Made in Italy.

nave vespucci america s cup eAmerica's Cup: trofeo a bordo di Vespucci, Abodi 'competizione è appuntamento storico'L'incontro tra il trofeo dell'America's Cup e Nave Amerigo Vespucci rappresenta il dialogo tra due simboli straordinari che condividono il mare come luogo di formazione e cooperazione internazionale. ansa.it

nave vespucci america s cup eVespucci e America’s Cup si incontrano a New York, presenti Abodi e MezzaromaNEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – L’evento Vespucci & Americàs Cup: le due icone del mare si incontrano a New York ha celebrato nella Grande Mela l’incontro simbolico tra Nave Amerigo Vespucci e ... toscanamedianews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web