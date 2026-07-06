La Nave Vespucci e le barche dell’America’s Cup si sono incontrate in un evento che ha attirato numerosi spettatori. La nave scuola italiana ha navigato vicino alle imbarcazioni da regata, creando un momento di grande visibilità. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e appassionati, con un pubblico che ha assistito affascinato alla scena. L’evento ha celebrato il legame tra marineria e vela internazionale, sottolineando il ruolo simbolico delle due icone.

“Due icone che si incontrano. E’ l’occasione di unire due storie meravigliose. E’ l’Italia al centro del mondo“. Con entusiasmo nello sguardo e orgoglio in ogni parola, è così che il ministro per lo Sport e i Giovani,Andrea Abodi, presenta lo storico trofeo dell’America’s Cupa bordo di Nave Vespucci in vista di arrivare a Napoli, la città che ospiterà il più antico trofeo sportivo internazionale che sarà conteso per la 38esima edizione nel 2027. Ebbene, Vespucci e America’s Cup, due icone del mare che si incontrano in quel di New York, dove la nave scuola della Marina Militare è in porto in occasione dei 250 anni degli Stati Uniti. Un momento unico didialogo tra la tradizione marinaresca e l’innovazione, tra la formazione e la competizione, tra la memoria storica e il futuro. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - America’s Cup e Nave Vespucci, Abodi: ‘Un appuntamento con la storia che nobilita il presente’

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