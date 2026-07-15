Il Grifone si rinforza in attacco con l’ingaggio di Lorenzo Gori. Il giocatore, nato nel 2004, si è formato nel settore giovanile della Fiorentina. In passato ha vestito le maglie di Prato e Ghiviborgo, accumulando esperienze in diverse categorie. L’accordo con il nuovo club è stato ufficializzato nelle ultime ore.

Lorenzo Gori è un nuovo giocatore dell’ Us Grosseto. Gori, classe 2004, è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile della Fiorentina ed ha maturato esperienze importanti con le maglie del Prato e del Ghiviborgo. Nella stagione 2024-2025 con 28 reti ha vinto la classifica dei bomber nel girone E della serie D conquistando un record ancora oggi ineguagliato in base al quale è stato chiamato dal Frosinone dove, nella passata stagione, non ha avuto fortuna: un infortunio lo ha tenuto fermo a lungo. Da ieri è a disposizione di mister Indiani. "Sono felicissimo di essere qui e non vedo l’ora di iniziare. Da subito ho percepito – afferma il... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il Grifone prende forma. In attacco arriva Gori

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Grifone, arriva Catera. Per l’iscrizione 15 giorniIl Grosseto ha annunciato l’ingaggio di Catera, con l’iscrizione al campionato prevista entro 15 giorni.

Un raro grifone africano attraversa Gibilterra e arriva in Spagna: il suo viaggio monitorato grazie al GPSUn giovane grifone africano, una specie di avvoltoio in via di estinzione, ha attraversato il confine tra Gibilterra e la Spagna.

Temi più discussi: Genoa Home Kit 2026/27: You’ll never run alone; You'll Never Run Alone: il Genoa lancia la nuova maglia per la stagione 2026/2027; Il Grifone prende forma. In attacco arriva Gori; Il Grifone inizia a prendere forma. Dall’Arezzo arriva Mattia Damiani.

Il Grifone prende forma. In attacco arriva GoriLorenzo Gori è un nuovo giocatore dell’Us Grosseto. Gori, classe 2004, è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile della Fiorentina ed ha maturato esperienze importanti con le maglie del Prato e ... sport.quotidiano.net

The Grifone is taking shape. Gori arrives in attack.Lorenzo Gori è un nuovo giocatore dell’Us Grosseto. Gori, classe 2004, è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile della Fiorentina ed ha maturato esperienze importanti con le maglie del Prato e ... sport.quotidiano.net