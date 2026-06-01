Il Grosseto ha annunciato l’ingaggio di Catera, con l’iscrizione al campionato prevista entro 15 giorni. La società sta preparando la rosa in vista della prossima stagione di Serie C, con il patron e il direttore generale impegnati nel rafforzamento della squadra. La squadra si sta organizzando per essere pronta entro i tempi stabiliti per l’iscrizione. Nessun dettaglio sui termini contrattuali né altre operazioni di mercato sono state rese note.

Siamo a giugno e in casa del Grosseto c’è un grande lavoro sotto traccia da parte del patron Gianni Lamioni e del dg Filippo Vetrini in vista della nuova stagione agonistica che vede la società maremmana ai nastri di partenza della Serie C. Ricordiamo che l’unica data irrevocabile per l’iscrizione al campionato di Serie C resta quella del 16 giugno. Ovviamente il " calcio-mercato " è in piena attività e per l’attaccante Edoardo Marzierli c’è da registrare un interesse particolare da parte del Prato. E un gran lavoro, in questo ultimo periodo, è stato fatto dalla società biancorossa per il potenziamento e sviluppo del Settore Giovanile dove si è registrato un altro arrivo e, precisamente, nel settore "scouting". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Grifone, arriva Catera. Per l’iscrizione 15 giorni

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