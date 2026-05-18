Un raro grifone africano attraversa Gibilterra e arriva in Spagna | il suo viaggio monitorato grazie al GPS
Un giovane grifone africano, una specie di avvoltoio in via di estinzione, ha attraversato il confine tra Gibilterra e la Spagna. Il suo spostamento è stato seguito tramite un dispositivo GPS, che ha registrato il suo percorso. L’animale proveniva dal Marocco e ha compiuto il passo nel suo viaggio di migrazione. La sua presenza in territorio spagnolo è stata documentata attraverso i dati raccolti dal sistema di monitoraggio. La trasmissione delle coordinate ha permesso di seguire con precisione il movimento dell’esemplare.
Un giovane grifone africano, una specie di avvoltoio in pericolo critico di estinzione, ha raggiunto la Spagna dal Marocco. I ricercatori lo seguono grazie a un dispositivo GPS. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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