Un raro grifone africano attraversa Gibilterra e arriva in Spagna | il suo viaggio monitorato grazie al GPS

Un giovane grifone africano, una specie di avvoltoio in via di estinzione, ha attraversato il confine tra Gibilterra e la Spagna. Il suo spostamento è stato seguito tramite un dispositivo GPS, che ha registrato il suo percorso. L’animale proveniva dal Marocco e ha compiuto il passo nel suo viaggio di migrazione. La sua presenza in territorio spagnolo è stata documentata attraverso i dati raccolti dal sistema di monitoraggio. La trasmissione delle coordinate ha permesso di seguire con precisione il movimento dell’esemplare.

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