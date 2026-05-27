Dimmi chi escludi | in piazza Matteotti il grande concerto gratuito dedicato a Don Gallo

In piazza Matteotti a Genova si svolge un grande concerto gratuito dedicato a Don Gallo, con musicisti e artisti che si esibiscono davanti a un pubblico numeroso. L’evento, parte della festa “Dimmi chi escludi”, è organizzato dalla Comunità di San Benedetto al Porto. La manifestazione coinvolge diverse generazioni e si svolge nel rispetto delle norme di sicurezza. La piazza è affollata, con stand e musica che riempiono l’area centrale della città.

Prosegue a Genova “Dimmi chi escludi”, la grande festa in nome di Don Gallo organizzata dalla Comunità di San Benedetto al Porto. Dopo gli eventi di venerdì 22 e sabato 23 maggio, la manifestazione si prepara al suo clou in programma sabato 30 maggio alle ore 16 in piazza Matteotti, con un. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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