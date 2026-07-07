Giovedì 9 luglio alle 21.30, si terrà un concerto in piazza Matteotti con Loredana Bertè. La cantante, nota per il suo stile ribelle, si esibirà accompagnata dalla sua band, Bandaberté. L’evento è previsto per la sera e sarà accessibile al pubblico presente in piazza. Non sono stati annunciati cambiamenti o cancellazioni.

Salirà giovedì 9 luglio, alle 21.30, sul palco di piazza Matteotti Loredana Bertè, una delle più grandi icone della musica italiana, accompagnata dalla sua inseparabile e potente super band Bandaberté. Fa tappà a Carrara il tour con cui Loredana festeggia i suoi 50 anni di carriera da cantante dopo aver dedicato i primi dieci al musical. ‘Ancora ribelle - Tour 2026 ’, è il titolo dei concerti con date scelte in location particolari ed esclusive. La prevendita è in corso sul circuito Ticketone. Ricchi di successi gli ultimi due anni per la grande cantante, tra musica e tv, con l’uscita di “Pazza“ (premio della Critica “Mia Martini” a Sanremo), e diventato subito un classico della sua discografia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il concerto in piazza Matteotti della ’ribelle’ Loredana Bertè

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