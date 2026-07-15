"Elezioni, elezioni". Poi "dimissioni, dimissioni". I cori dell'opposizione coprono per qualche istante il brusio dell'Aula di Montecitorio. Sul tabellone compare il risultato che nessuno nella maggioranza si aspettava: 188 voti contrari, 187 favorevoli. L'emendamento di FdI, Noi Moderati e Udc sulle preferenze e i capilista bloccati è bocciato. A tradire il centrodestra sono i franchi tiratori, riemersi grazie allo scrutinio segreto che Giorgia Meloni aveva cercato fino all'ultimo di evitare, chiedendo un voto palese e invitando tutti a "metterci la faccia". Il timore di affidarsi al giudizio degli elettori però nel segreto dell'urna ha prevalso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il governo va sotto per un voto. Blitz per stoppare le preferenze

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They wanted a puppet emperor... but ended up creating a powerful king instead

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