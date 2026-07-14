Legge elettorale no alle preferenze per un voto | la maggioranza va sotto L’appello di Meloni non evita il voto segreto partoni i cori | Elezioni! – La diretta

Alla fine il voto sarà segreto, compreso quello finale. Nonostante l’invito di Giorgia Meloni a votare a scrutinio palese sfidando le opposizioni a «metterci la faccia», la presidenza della Camera ha dato il via libera allo scrutinio segreto su circa un centinaio di emendamenti alla legge elettorale, sui 200 presentati, oltre che sugli articoli 1, 2 e 3. Lo riporta l’Ansa, secondo cui il presidente di turno Fabio Rampelli ha spiegato che la richiesta delle opposizioni «può essere accolta per tutte le proposte emendative e gli articoli del provvedimento per cui sussistono i requisiti». Rampelli ha annunciato anche la distribuzione di una tabella con l’elenco completo delle votazioni segrete accolte, comprensiva pure del voto finale. 🔗 Leggi su Open.online

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Legge elettorale, scontro sulle preferenze tra maggioranza e opposizione

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