Alla Camera, l’emendamento della maggioranza che prevedeva il ritorno delle preferenze alle elezioni politiche è stato bocciato con 188 voti contrari e 187 favorevoli. È bastato un voto di differenza per far saltare la proposta. La maggioranza non ha ottenuto il numero di voti necessario per approvare l’emendamento, che prevedeva il reintroduction delle preferenze nel sistema elettorale.

Tempo di lettura: < 1 minuto È bastato un voto per far saltare tutto. L’emendamento della maggioranza che avrebbe reintrodotto le preferenze alle elezioni politiche è stato bocciato alla Camera con 188 voti contrari e 187 favorevoli. La proposta, presentata da Fratelli d’Italia e sottoscritta anche da Noi Moderati e Udc, puntava a superare in parte il sistema delle liste bloccate introducendo un modello misto, con capilista bloccati e preferenze. Il governo aveva espresso parere favorevole, così come i relatori, mentre Lega e Forza Italia avevano annunciato il proprio sostegno. L’esito, però, è stato opposto alle aspettative. L’Aula ha respinto l’emendamento con voto segreto, richiesto dalle opposizioni, che avevano fin da subito annunciato il voto contrario. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Legge elettorale, niente ritorno delle preferenze: la maggioranza va sotto di un voto

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