Il golf per tutti | a Genova l' Europeo a squadre per giocatori con disabilità

Da domani a sabato, il Golf Club Genova Sant’Anna ospiterà il campionato europeo a squadre per golfisti con disabilità. L’evento coinvolge diverse nazioni e vede la partecipazione di squadre composte da giocatori con varie disabilità. La competizione si svolgerà sui campi del club e prevede match tra più team europei. La manifestazione mira a promuovere l’inclusione attraverso lo sport.

Si dice spesso che il golf è uno sport per tutti e ci sono delle volte che questa frase diventa ancora più vera del solito. Da domani a sabato il Golf Club Genova Sant’Anna ospiterà il campionato europeo a squadre per golfisti con disabilità. È la settima edizione di questo campionato biennale dell’European Golf Association (Ega), sostenuto dall’Edga (European Disabled Golf Association), tre giorni di intense emozioni con otto nazioni europee in gara: 54 buche con formula a coppie. In più ci sarà anche la Nation’s Cup in cui l’Italia parteciperà con due team. Nel campionato europeo sfideremo Francia (vincitrice nel 2024), Inghilterra, Irlanda, Germania, Olanda, Norvegia e Svezia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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