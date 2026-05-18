Inclusione sociale e benessere parte ' Golf together' per i ragazzi con disabilità
A giugno partirà il progetto ‘Golf Together 6.0 - Golf e Disabilità’, promosso dal Cus Ferrara. L’iniziativa è rivolta ai ragazzi con disabilità e mira a stimolare l’inclusione sociale, la partecipazione e il benessere attraverso la pratica del golf. L’obiettivo è offrire un’opportunità di confronto e attività sportiva rivolta a giovani con differenti abilità, con l’intento di favorire l’integrazione in ambito sociale e sportivo.
Prenderà il via nel mese di giugno il progetto ‘Golf Together 6.0 - Golf e Disabilità’, iniziativa promossa dal Cus Ferrara con l’obiettivo di favorire inclusione sociale, partecipazione e benessere attraverso la pratica sportiva del golf.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayIl progetto. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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