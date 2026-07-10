Il veliero più bello del mondo fa rotta sulla Romagna | l’Amerigo Vespucci atteso a Ravenna
Il veliero Amerigo Vespucci sta per attraccare a Ravenna, previsto tra pochi mesi. La nave, considerata tra le più iconiche al mondo, arriverà nel porto della città. L’imbarcazione, nota per le sue dimensioni e il suo valore storico, è attesa in arrivo con un fitto programma di visite e manifestazioni. Nessuna informazione è stata ancora comunicata sui dettagli dell’evento o sulla durata della permanenza.
Ravenna, 10 luglio 2026 - Un appuntamento straordinario attende il porto di Ravenna nei prossimi mesi. L’ Amerigo Vespucci, la storica nave scuola della Marina Militare, universalmente riconosciuta come l'imbarcazione più affascinante del pianeta, farà tappa nello scalo bizantino per coronare le celebrazioni legate al riconoscimento di Capitale italiana del Mare 2026. La notizia è stata ufficializzata direttamente da bordo del veliero da Alessandro Barattoni, sindaco di Ravenna, che in questi giorni ha incontrato a New York il comandante dell’unità, il Capitano di Vascello Nicasio Falica. La Vespucci si trova infatti oltreoceano, dove ha solcato le acque del fiume Hudson nel quadro dei festeggiamenti per il 250esimo anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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