Il veliero più bello del mondo fa rotta sulla Romagna | l’Amerigo Vespucci atteso a Ravenna

Notizia in breve

Il veliero Amerigo Vespucci sta per attraccare a Ravenna, previsto tra pochi mesi. La nave, considerata tra le più iconiche al mondo, arriverà nel porto della città. L’imbarcazione, nota per le sue dimensioni e il suo valore storico, è attesa in arrivo con un fitto programma di visite e manifestazioni. Nessuna informazione è stata ancora comunicata sui dettagli dell’evento o sulla durata della permanenza.