il galatasaray trama una mossa ambiziosa per phil foden del manchester city

Il Galatasaray ha avviato trattative per il trasferimento di Phil Foden dal Manchester City. La società turca ha fatto un’offerta ufficiale e sta negoziando con il club inglese per portare il giocatore in Turchia. La proposta è stata presentata e le parti stanno discutendo i dettagli dell’accordo. Foden, 23 anni, è attualmente nel mirino di diversi club europei.

2026-07-15 16:26:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia di calciomercato pervenuta in redazione: TRANSFERmarketWEB.com ©fotowww.imagephotoagency.it Il Galatasaray sta preparando una mossa ambiziosa per Phil Foden. Secondo il giornalista Pablo Oliveira, il presidente del club Dursun Özbek ha incaricato il consigliere George Gardi di avviare le trattative con il Manchester City per il nazionale inglese. Il Club dà il via libera alle trattative Sarebbe un acquisto notevole per i campioni di Turchia, che hanno già giocatori del genere Leroy Sané E Victor Osimhen nella loro squadra. Gardi avrebbe avuto il permesso di intrattenere colloqui con il City, e poi con il giocatore, per discutere del futuro del centrocampista inglese. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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