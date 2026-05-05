Manchester City è fatta per il rinnovo di Phil Foden! I dettagli del nuovo contratto per il gioiello inglese ultimissime

Il Manchester City ha raggiunto un accordo per il rinnovo del contratto di Phil Foden. Il nuovo contratto del centrocampista inglese, considerato un elemento chiave della squadra, prevede un'estensione del suo impegno con i Citizens. I dettagli relativi alla durata e alle condizioni del contratto non sono stati ancora ufficialmente comunicati. La firma del rinnovo garantirà a Foden di continuare a vestire la maglia del club.

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