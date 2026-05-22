BREAKING | Harry Maguire e Phil Foden sono stati esclusi dalla squadra inglese della Coppa del Mondo

Oggi si sono diffuse notizie riguardanti l’esclusione di due calciatori dalla rosa della nazionale inglese per la prossima Coppa del Mondo. Tra i nomi coinvolti ci sono il difensore di un club di Premier League e un centrocampista proveniente da un’altra squadra di alto livello. La comunicazione ufficiale ancora non è arrivata, ma le decisioni sono state annunciate da fonti vicine alla federazione. La competizione si svolgerà questa estate, e le scelte riguardano la rosa definitiva.

2026-05-21 18:41:00 Giorni caldissimi in redazione! Il difensore del Manchester United Harry Maguire ha affermato di essere stato escluso dalla squadra inglese di Thomas Tuchel per la Coppa del Mondo di questa estate. Secondo TalkSPORT, il 33enne difensore centrale è rimasto “sventrato e scioccato” dalla decisione nonostante una stagione impressionante all’Old Trafford. Maguire ha svolto un ruolo chiave sotto la guida dell’allenatore ad interim Michael Carrick, aiutando lo United a salire al terzo posto in Premier League e ad assicurarsi la qualificazione alla Champions League per la prima volta dal 2023. Lo United ha perso solo due volte in campionato da gennaio, con Maguire che è diventato una delle figure più costanti nella difesa della squadra. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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Lisandro Martinez & Harry Maguire heated moment with Foden & Bernardo silva in Manchester Derby

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L’apparizione alla finale della Coppa Phil Foden è stata una sostituzione “di beneficenza”.2026-03-23 21:48:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals.

Lo di Harry Maguire sulle convocazioni Il difensore non sarà convocato per il Mondiale Nelle prossime ore verrà resa ufficiale la lista di Tuchel Ogni gol, ogni emozione, ogni partita della #FIFAWorldCup su #DAZN dall’11 giugno ? x.com

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