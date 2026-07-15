Il futuro dell’ippodromo in ballo Lami vuole mettersi in gioco | Sogno il Sesana col Visarno

Notizia in breve

L’ippodromo Sesana potrebbe cambiare proprietà, una notizia che ha suscitato molte discussioni tra gli addetti ai lavori di Montecatini Terme. Lami ha dichiarato di voler partecipare alla possibile acquisizione e ha espresso il desiderio di far rivivere l’impianto con il progetto “Visarno”. La questione riguarda il futuro dell’ippodromo e le sue attività, che sono al centro dell’attenzione locale e degli appassionati del settore.