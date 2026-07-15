Il futuro dell’ippodromo in ballo Lami vuole mettersi in gioco | Sogno il Sesana col Visarno
L’ippodromo Sesana potrebbe cambiare proprietà, una notizia che ha suscitato molte discussioni tra gli addetti ai lavori di Montecatini Terme. Lami ha dichiarato di voler partecipare alla possibile acquisizione e ha espresso il desiderio di far rivivere l’impianto con il progetto “Visarno”. La questione riguarda il futuro dell’ippodromo e le sue attività, che sono al centro dell’attenzione locale e degli appassionati del settore.
La notizia del possibile cambio di proprietà dell’ ippodromo Sesana ha toccato profondamente l’ambiente dell’ ippica di Montecatini Terme e non solo, diventando la notizia più chiacchierata del giorno. È più che comprensibile che il trotter termale con la sua storia ultracentenaria e oltre mille operatori coinvolti nella filiera ippica scateni l’interesse di imprenditori che individuano in questo impianto la possibilità di un ulteriore sviluppo del suo potenziale. Esce allo scoperto uno degli operatori ippici che fa parte della cordata che sarebbe interessata al Sesana e al suo futuro da sviluppare: si tratta di Gianluca Lami, imprenditore e grande appassionato di questo sport. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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