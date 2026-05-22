Da Tony Pitony a Sfera Ebbasta | all' Ippodromo del Visarno i grandi concerti di Florence Music Festival

Dal 27 giugno al 12 luglio 2026, l'Ippodromo del Visarno a Firenze ospiterà il Florence Music Festival, una rassegna musicale che prevede spettacoli con artisti noti del panorama contemporaneo. Tra gli artisti annunciati ci sono Tony Pitony e Sfera Ebbasta, che si esibiranno in diverse date durante l'evento. La manifestazione si svolgerà presso la Visarno Arena e coinvolgerà diversi generi musicali, attirando un pubblico di appassionati da tutta la regione.

La Visarno Arena di Firenze ospiterà il Florence Music Festival, una rassegna concertistica di primo piano in programma dal 27 giugno al 12 luglio 2026 e che vedrà alternarsi sul palco alcuni dei nomi più celebri e influenti del panorama musicale contemporaneo.Il calendario della manifestazione. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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