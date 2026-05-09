A Firenze, all’Ippodromo del Visarno, si svolge un evento di due giorni dedicato a arte, moda vintage e musica d’epoca. Durante l’evento, vengono esposte e vendute creazioni artigianali e oggetti di seconda mano, richiamando l’attenzione su prodotti unici e fatti a mano. La manifestazione coinvolge appassionati e collezionisti interessati a pezzi storici e di design retrò, creando un’occasione di incontro tra pubblico e commercianti.

FIRENZE – Firenze riabbraccia il fascino del ’fatto a mano’ e dell’oggetto ritrovato. “Rare Market”, oggi, sabato 9 e domenica, domenica 10 maggio 2026 all’Ippodromo del Visarno, dalle ore 11 alle 20. Dopo il tutto esaurito dello scorso marzo, a grande richiesta, torna in città il fascino del raro e del fatto a mano: un grande market sospeso tra arte, stile e musica. Gioielli d’autore e borse vintage, creazioni contemporanee e vinili da collezione. E poi, second hand di grandi firme, magnifici oggetti del passato e molto altro. Questa edizione sarà dedicata al tema “Mother”, inteso come madre creatrice, capacità di dare vita a qualcosa di unico, frutto di un processo creativo realizzato con amore e passione.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Rare Market Firenze: all’Ippodromo del Visarno due giorni tra arte, stile e musica vintage

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