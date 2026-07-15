Il cast del film prequel di ‘The Conjuring’ è stato annunciato. Gli attori interpreteranno i giovani Ed e Lorraine Warren, investigatori paranormali noti per i casi trattati nel franchise. Il film, intitolato ‘The Conjuring: First Communion’, sarà distribuito nei cinema dalla Warner Bros.

Gli investigatori paranormali Ed e Lorraine Warren stanno tornando nei cinema in The Conjuring: First Communion, un film prequel del franchise horror della Warner Bros. e della New Line. Vediamo come si compone il cast principale e i dettagli del progetto artistico. Sguardo al prequel. The Conjuring: First Communion dovrebbe aprire il 10 settembre 2027. Rodrigue Huart sta dirigendo l’ultimo capitolo, che dovrebbe concentrarsi sui primi anni della coppia di cacciatori di fantasmi. I veterani del franchising Richard Naing e Ian Goldberg, che hanno co-scritto i due precedenti film The Conjuring, The Nun II del 2023 e The Conjuring: Last Rites di questo settembre, stanno scrivendo la sceneggiatura. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Il film prequel di ‘The Conjuring’ ha il suo cast! Ecco chi interpreterà i giovani Ed e Lorraine Warren

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The Conjuring: Last Rites | Ed And Lorraine Perform Exorcism | ClipZone: Horrorscapes

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