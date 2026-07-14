The Conjuring continua | trovati i nuovi volti di Ed e Lorraine Warren per il prequel del 2027

Per il prequel di The Conjuring del 2027, intitolato First Communion, sono stati annunciati i nuovi attori che interpreteranno Ed e Lorraine Warren durante i loro anni giovanili. La produzione coinvolge Warner Bros e New Line Cinema e il film racconterà le prime esperienze degli investigatori del paranormale. Finora, i ruoli principali sono stati interpretati da Patrick Wilson e Vera Farmiga.

La saga di The Conjuring non si ferma. Warner Bros e New Line Cinema hanno ufficializzato il cast di The Conjuring: First Communion, il prequel che racconterà gli anni giovanili di Ed e Lorraine Warren, i celebri investigatori del paranormale interpretati finora da Patrick Wilson e Vera Farmiga. A vestire i panni delle giovani versioni dei protagonisti saranno Garrett Wareing e Amanda Fix,. L’uscita del film è fissata per il 10 settembre 2027. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Garrett Wareing (@garrettwareing) Garrett Wareing, scelto per interpretare il giovane Ed Warren, è attualmente protagonista della serie western Ransom Canyon su Netflix e ha recentemente partecipato all’adattamento cinematografico di The Long Walk, tratto dall’opera di Stephen King. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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