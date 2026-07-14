L’universo horror più redditizio della storia del cinema si prepara a tornare indietro nel tempo per raccontare le origini dei suoi celebri protagonisti. Come riportato in esclusiva da Deadline, New Line Cinema ha trovato i volti che interpreteranno i giovani Ed e Lorraine Warren in The Conjuring: First Communion, l’attesissimo prequel della saga principale. A raccogliere la pesante eredità di Patrick Wilson e Vera Farmiga saranno le giovani promesse Garrett Wareing (star del successo Netflix Ransom Canyon) e Amanda Fix (recentemente vista nella serie dei fratelli Duffer Something Very Bad Is Going to Happen). Lo studio ha affidato la regia... 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - The Conjuring: First Communion, scelti i nuovi Ed e Lorraine Warren per il prequel

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The Conjuring: FIRST COMMUNION - New Trailer | Sep 10, 2027 | Prequel Movie

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