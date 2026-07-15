Il dj Ryan Spiteri e una donna trovati morti in un’auto a Malta Nel messaggio pubblicato poche ore prima della tragedia lui scriveva | Se credete di essere alla fine andate in riva al mare

Da ilfattoquotidiano.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il corpo di un dj di 47 anni e quello di una donna di 42 sono stati trovati all’interno di un’auto parcheggiata davanti a un garage in una via residenziale di Marsascala, a Malta. Poche ore prima, il dj aveva pubblicato un messaggio in cui scriveva: “Se credete di essere alla fine, andate in riva al mare”. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dei decessi.

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I corpi senza vita del dj Ryan Spiteri, 47 anni, e di una donna di 42 anni sono stati trovati dentro un’auto parcheggiata davanti ad un garage in una via residenziale di Marsascala, a Malta. Il rinvenimento è avvenuto nella serata del 14 luglio: a chiamare la polizia, gli abitanti delle case vicine. L’identità delle vittime è stata resa nota solo questa mattina: lui, celebre volto del clubbing locale ed ex voce delle radio Vibe FM e ONE Radio (emittente del partito Laburista), lei presumibilmente la sua nuova compagna. Sul caso la magistrata Monica Borg Galea ha aperto un’inchiesta e disposto le autopsie. Protagonista dell’after party per la... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Il dj Ryan Spiteri e una donna trovati morti in un’auto a Malta. Nel messaggio pubblicato poche ore prima della tragedia lui scriveva: “Se credete di essere alla fine, andate in riva al mare”
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