A Malta sono stati trovati morti un dj di 47 anni e una donna di 41 anni all’interno di un’auto parcheggiata davanti a un garage in una zona residenziale di Marsascala. I corpi sono stati rinvenuti nella serata di ieri. Le autorità stanno indagando sulle cause del decesso, che al momento non sono state rese note. Non ci sono ancora dettagli su eventuali sospetti o circostanze sospette.

Giallo a Malta per il ritrovamento dei corpi senza vita del noto dj Ryan Spiteri, 47 anni, e di una donna di 41 anni, rinvenuti nella tarda serata di ieri all'interno di un'auto parcheggiata davanti a un garage in una via residenziale di Marsascala, località di mare nel sud dell'isola. Chi sono le vittime La polizia, chiamata dai vicini intorno alle 21, ha reso noti solo stamani i nomi delle vittime: lui, celebre volto del clubbing locale ed ex voce delle radio Vibe FM e ONE Radio – emittente vicina al partito Laburista – lei presumibilmente la sua nuova compagna. Sul caso la magistrata Monica Borg Galea ha aperto un'inchiesta e disposto le autopsie. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Giallo a Malta, trovati morti il noto dj Ryan Spiteri e una donna di 41 anni

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