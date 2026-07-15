Un dj di 47 anni e una donna di 42 sono stati trovati morti in un’auto parcheggiata davanti a un garage a Malta. Poco prima, il dj aveva pubblicato un video considerato un “presagio”. Le autorità stanno indagando sulle cause dei decessi e al momento non ci sono conferme su eventuali responsabilità o motivazioni. La polizia ha sequestrato l’auto e sta analizzando i reperti trovati sul luogo.

Giallo a Malta per la morte del noto dj Ryan Spiteri, 47 anni, e di una donna di 42 anni, trovati privi di vita all’interno di un’auto parcheggiata davanti ad un garage. Sul caso indaga la polizia, che al momento tende a escludere il coinvolgimento di terze persone, disposta l’autopsia sui corpi. Poche ore prima della tragedia Spiteri aveva pubblicato un video sui social leggibile oggi come un triste presagio, in cui diceva di star lottando con “pensieri difficili”. Dj Ryan Spiteri trovato morto a Malta con una donna Un uomo e una donna sono stati trovati morti nella tarda serata di ieri, martedì 14 luglio, all’interno di un’auto parcheggiata davanti ad un garage a Marsascala, a Malta. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Dj Ryan Spiteri trovato morto a Malta in auto con una donna, poco prima aveva pubblicato un video "presagio"

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Ryan Spiteri, il dj trovato morto in auto con la sua compagna a Malta

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