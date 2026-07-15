Il direttore sportivo ha dichiarato che Reinhart è al centro del progetto della squadra. Questa mattina, la squadra si è preparata per partire verso il ritiro di Toano. Prima della partenza, il ds ha spiegato che sono stati fatti alcuni acquisti per rafforzare la formazione. Ha sottolineato come sia importante fare il punto sulla situazione di mercato prima di iniziare il ritiro.

"Ci sembrava doveroso fare il punto alla vigilia del ritiro - esordisce il ds Bernardi - Abbiamo iniziato a costruire la squadra con qualche acquisto che reputiamo importante per la categoria, ma sottolineo che sarà un mercato lento, perché dopo una retrocessione è normale, però abbiamo accelerato qualche operazione grazie agli addii di Novakovich e Maggio che ci hanno permesso di liberare del budget". Maggio non avrebbe fatto comodo? "Matteo è un buonissimo calciatore che però fin dal primo giorno ci ha fatto sapere tramite il procuratore che non voleva saperne di restare alla Reggiana. Noi ci abbiamo ragionato e, complice il fatto che non era neanche troppo funzionale al gioco che vogliamo fare, ne abbiamo preso atto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il diesse Bernardi ha fatto il punto sul mercato prima della partenza (stamattina) della squadra per il ritiro di Toano. "Reinhart è al centro del nostro progetto»

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Sports director Bernardi reviewed the transfer market before the team's departure (this morning) for the training camp in Toano. Reinhart is at the heart of our project.Ci sembrava doveroso fare il punto alla vigilia del ritiro - esordisce il ds Bernardi - Abbiamo iniziato a costruire la squadra con qualche acquisto che reputiamo importante per la categoria, ma sott ... sport.quotidiano.net