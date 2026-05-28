Un nuovo studio rivela che il cervello svolge un ruolo importante nel regolare la massa ossea. Secondo un endocrinologo, l'osso riflette lo stato psicofisico di una persona e le fratture rappresentano un punto di rottura tra mente e corpo. In Italia, più di 4,3 milioni di persone soffrono di osteoporosi, una condizione spesso invisibile, poco diagnosticata e poco trattata, con prevalenza soprattutto tra le donne.

È quanto merso della review dal titolo Neuroendocrine and neural control of bone mass in health and disease, pubblicata sul Journal of Clinical Investigation da un gruppo internazionale di esperti, tra cui il professor Andrea Giustina, presidente GIOSEG (gruppo scientifico dedicato allo studio, alla prevenzione e alla gestione dell’osteoporosi e delle malattie endocrine dello scheletro) e il professor Mone Zaidi, della Icahn School of Medicine at Mount Sinai di New York. Il ruolo dei circuiti nervosi sulla massa ossea Il lavoro raccoglie le evidenze più recenti su un tema destinato a cambiare il modo in cui interpretiamo l’osteoporosi e le malattie metaboliche dell’osso: la massa ossea è controllata anche da circuiti neuroendocrini e nervosi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Osteoporosi, scoperto il ruolo chiave del cervello nel controllo della massa ossea. L'endocrinologo: «L’osso è lo specchio del nostro benessere psicofisico. Le fratture? Il punto di rottura del nostro equilibrio fra mente e corpo»

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