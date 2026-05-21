Vis Machin può essere il punto di partenza La squadra sarà di nuovo in ritiro a Cingoli

La squadra di calcio inizierà la preparazione estiva con un ritiro a Cingoli, in provincia di Macerata, per il terzo anno consecutivo. La prima fase si svolgerà a 631 metri di altitudine e seguirà un breve raduno al V Park, durante il quale saranno eseguiti i primi test fisici. L'inizio delle attività è previsto per la seconda metà di luglio, con l'obiettivo di preparare la squadra in vista della prossima stagione.

Anche quest’anno il ritiro vissino sarà a Cingoli. Per il terzo anno consecutivo i biancorossi svolgeranno la prima fase di preparazione in provincia di Macerata, a 631 metri di quota, dopo un breve ritrovo al V Park per i primi test fisici nella seconda metà di luglio. Per la prima volta all’ "Aldo Spivach" di Cingoli non ci sarà Stellone. La notizia del suo addio ha sorpreso anche i leader dello spogliatoio, convinti di continuare insieme a lui anche nelle prossime stagioni. I dissidi con la società dovuti al mercato di gennaio si erano infatti presto ricuciti e la frequente presenza del tecnico alle partite del settore giovanile lasciavano intendere anche da parte sua la volontà di proseguire a Pesaro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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