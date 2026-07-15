il consiglio comunale di firenze approva la verifica degli equilibri di bilancio

Firenze, 15 luglio 2026 - Il Consiglio comunale di Firenze ha approvato oggi la verifica degli equilibri del bilancio 2026-2028. Sul fronte investimenti, è stato spiegato, viene applicato "un avanzo di oltre 8,1 milioni di euro, destinato soprattutto a interventi sulla viabilità, sul patrimonio comunale, sulle scuole e sugli impianti sportivi, oltre ai contributi per la sostituzione di veicoli privati e commerciali. Tra gli interventi più rilevanti inseriti tra gli investimenti figurano il finanziamento regionale di 32,6 milioni di euro per la linea tranviaria 4 Leopolda e 5,7 milioni per gli interventi sulla viabilità collegati al progetto Mase, oltre a risorse per il potenziamento della videosorveglianza cittadina per circa 250. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Consiglio Comunale Firenze Sec. parte 18/05/2026

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