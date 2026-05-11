Il Consiglio comunale approva Dup e Bilancio di previsione 2026 2028

Il Consiglio comunale di Reggio Calabria si è riunito nella sala Pietro Battaglia di Palazzo San Giorgio per la seconda convocazione. Durante la seduta, è stato approvato il Documento unico di programmazione (Dup) e il Bilancio di previsione per il triennio 2026-2028. È stato anche discusso e approvato un emendamento al Piano triennale delle opere pubbliche. La seduta si è conclusa con l’approvazione di altri punti all’ordine del giorno.

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In seconda convocazione, la seduta del Consiglio comunale di Reggio Calabria, convocata nella sala consiliare Pietro Battaglia di Palazzo San Giorgio, ha approvato il Documento unico di programmazione per il triennio 20262028, con un emendamento al Piano triennale delle opere pubbliche, e il.🔗 Leggi su Reggiotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Chieti: il Consiglio Comunale approva DUP e Bilancio 2026 2028 Notizie correlate Il consiglio comunale approva la variazione al bilancio di previsione ed altre delibereIl Consiglio comunale di Catania, presieduto da Sebastiano Anastasi, si è riunito nella seduta di ieri sera dopo la sospensione dei lavori avvenuta... La Giunta regionale approva il Bilancio di previsione 2026/2028Questo pomeriggio il presidente Roberto Fico ha presentato alla stampa il documento di Bilancio di previsione 2026-2028, appena approvato dalla... Argomenti più discussi: Alba, approvata la variazione di bilancio: oltre 2,7 milioni di euro per investimenti su sport, scuole e spazi pubblici; Il consiglio comunale non approva il bilancio e la Lega scrive al prefetto; Debito ridotto e triplicati gli investimenti: approvato il bilancio comunale; Consiglio comunale a Macerata l’11 e 12 maggio per l’approvazione del rendiconto 2025. È ora di finanziare la BBC attraverso l'Imposta Comunale e le tasse sulle attività invece della Licenza TV? reddit QUADRIFOGLIO S.N.C. DI POLESEL EDI E GLORIA - Results on X | Live Posts & Updates x.com Il Comune di Nettuno approva il rendiconto 2025, scende in un anno il debito da 25 a 19 milioni di euroIl consiglio comunale di Nettuno ha approvato a maggioranza il bilancio consuntivo 2025. I numeri del rendiconto di gestione relativo all’Esercizio 2025 – ha spiegato il sindaco Nicola Burrini, – rap ... ilgranchio.it