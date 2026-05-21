Montoro il Consiglio comunale approva il bilancio di previsione 2026 2028

Il Consiglio Comunale si è riunito lunedì 18 maggio 2026 e ha dato il via libera al bilancio di previsione per gli anni 2026-2028. La decisione è stata presa con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, mentre alcuni membri si sono astenuti o hanno votato contro. La discussione sulla proposta ha coinvolto diversi aspetti legati alle risorse disponibili e alle priorità di spesa per il triennio. La delibera rappresenta un passaggio importante per la programmazione amministrativa del Comune.

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