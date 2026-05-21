Montoro il Consiglio comunale approva il bilancio di previsione 2026 2028
Il Consiglio Comunale si è riunito lunedì 18 maggio 2026 e ha dato il via libera al bilancio di previsione per gli anni 2026-2028. La decisione è stata presa con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, mentre alcuni membri si sono astenuti o hanno votato contro. La discussione sulla proposta ha coinvolto diversi aspetti legati alle risorse disponibili e alle priorità di spesa per il triennio. La delibera rappresenta un passaggio importante per la programmazione amministrativa del Comune.
Il Consiglio Comunale nella seduta di lunedì 18 maggio 2026, a maggioranza, ha approvato il bilancio di previsione 20262028.Quando ci siamo insediati, abbiamo trovato una situazione complessa critica, per non dire fallimentare. Due erano le strade: dichiarare il dissesto finanziario trasferendo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Montoro (AV) - Consiglio Comunale (15.12.25)
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