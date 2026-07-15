Il congresso nazionale Siecvi premiato tra le eccellenze italiane della comunicazione scientifica
Il congresso nazionale Siecvi è stato riconosciuto tra le eccellenze italiane della comunicazione scientifica. La manifestazione si è distinta non solo per i contenuti scientifici di alto livello, ma anche per un'organizzazione che ha favorito il confronto, l’innovazione e la partecipazione. La combinazione di aspetti scientifici e umani ha contribuito al suo grande successo, dimostrando come un evento possa crescere grazie a un equilibrio tra contenuti e ambiente organizzativo.
Il successo di un grande congresso nasce dall'eccellenza dei contenuti scientifici, ma anche dalla capacità di offrire un contesto organizzativo e umano in grado di favorire il confronto, l'innovazione e la partecipazione. È questo il valore che il Delta Hotels by Marriott Giardini Naxos, struttura del Gruppo Russotti Gestioni Hotels, vede riconosciuto nel prestigioso premio assegnato al XXII Congresso Nazionale della Società Italiana di Ecocardiografia e Cardiovascular Imaging (SIECVI), ospitato dal 28 al 30 maggio presso il Centro Congressi dell'hotel. L'evento, che ha riunito 1.060 cardiologi, medici e professionisti sanitari provenienti... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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