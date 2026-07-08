Un calabrese tra le eccellenze italiane della vendita diretta | a Patrizio Tiesi il premio nazionale Avedisco 2026

Notizia in breve

Un calabrese ha ricevuto il premio nazionale Avedisco 2026 durante la 30ª edizione del riconoscimento dedicato ai professionisti della vendita diretta. La cerimonia si è tenuta recentemente e il premio è considerato uno dei più importanti in Italia nel settore. La Calabria è rappresentata tra le eccellenze del settore, sottolineando la presenza regionale tra le figure riconosciute a livello nazionale.