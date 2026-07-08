Un calabrese tra le eccellenze italiane della vendita diretta | a Patrizio Tiesi il premio nazionale Avedisco 2026
Un calabrese ha ricevuto il premio nazionale Avedisco 2026 durante la 30ª edizione del riconoscimento dedicato ai professionisti della vendita diretta. La cerimonia si è tenuta recentemente e il premio è considerato uno dei più importanti in Italia nel settore. La Calabria è rappresentata tra le eccellenze del settore, sottolineando la presenza regionale tra le figure riconosciute a livello nazionale.
C'è anche la Calabria tra le protagoniste della 30ª edizione del Premio Nazionale AVEDISCO, il più autorevole riconoscimento italiano dedicato ai professionisti della vendita diretta. A ricevere il premio è stato Patrizio Tiesi, Incaricato alla Vendita di NWG Italia e originario di Diamante (Cosenza), premiato durante la cerimonia svoltasi il 3 luglio all'Hotel Savoia Regency di Bologna. Promosso da AVEDISCO - l'Associazione che dal 1969 rappresenta le principali aziende italiane della vendita diretta, il Premio Nazionale viene assegnato ogni anno agli Incaricati che si distinguono per risultati, competenza, professionalità e capacità di interpretare i valori del settore. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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