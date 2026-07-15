il congresso nazionale siecvi ospitato al delta hotels by marriott giardini naxos premiato tra le eccellenze italiane della comunicazione scientifica

Il congresso nazionale SIECVI si è svolto presso il Delta Hotels by Marriott Giardini Naxos ed è stato riconosciuto tra le eccellenze italiane nella comunicazione scientifica.

Il successo di un grande congresso nasce dall'eccellenza dei contenuti scientifici, ma anche dalla capacità di offrire un contesto organizzativo e umano in grado di favorire il confronto, l'innovazione e la partecipazione. È questo il valore che il Delta Hotels by Marriott Giardini Naxos, struttura del Gruppo Russotti Gestioni Hotels, vede riconosciuto nel prestigioso premio assegnato al XXII Congresso Nazionale della Società Italiana di Ecocardiografia e Cardiovascular Imaging (SIECVI), ospitato dal 28 al 30 maggio presso il Centro Congressi dell'hotel. L'evento, che ha riunito 1.060 cardiologi, medici e professionisti sanitari provenienti... 🔗 Leggi su Iltempo.it

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