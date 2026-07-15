Il Comune ha pubblicato un avviso per cercare due persone, Piero e Vittoria, sposati nel 1952. È stato ritrovato un anello in oro con i loro nomi e la data del matrimonio, 10 maggio 1952, inciso al suo interno. L’oggetto è stato inserito tra gli oggetti smarriti e ritrovati e ora si cerca di rintracciare i proprietari o i loro familiari.

Legnano (Milano), 15 luglio 2026 – Una fede in oro con incisi i nomi degli sposi, Piero e Vittoria, e la data del matrimonio del 10 maggio 1952. C’è anche questo ricordo assolutamente personale tra gli oggetti smarriti e ritrovati che il Comune ha reso noti attraverso un avviso pubblicato ieri sull’albo pretorio. Il singolare ritrovamento. Il matrimonio, come specificato nell’avviso pubblicato, non fu celebrato a Legnano. Lo hanno accertato le verifiche effettuate nella documentazione d’archivio del Comune, dove i due nomi non hanno trovato corrispondenza. L’anello è uno degli oggetti consegnati dagli autori dei ritrovamenti negli uffici pubblici nelle ultime settimane, per i quali l’ente ha attivato la consueta procedura di ricerca del legittimo proprietario. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il Comune cerca Piero e Vittoria, sposi nel 1952. Ritrovata una fede nuziale con i loro nomi incisi

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