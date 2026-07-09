Durante il matrimonio in casa Broden, il giorno più felice è stato segnato da un incidente: la torta nuziale a tre piani è caduta. I pasticcieri sono rimasti senza parole, mentre gli sposi e gli invitati hanno assistito sorpresi. Nel caos, i cani presenti alla cerimonia hanno iniziato a spazzolare via i resti della torta. L’evento si è concluso con momenti divertenti, lasciando un ricordo insolito tra gli invitati.

Piccolo incidente nel giorno di festa per il matrimonio in casa Broden, marchio di abbigliamento britannico, nato nel 1991. Anna e il marito Ollie si sono sposati circondati dall’affetto di amici e parenti, ma c’è stato un fuori programma inaspettato e divertente. Mentre gli sposini erano affacciati da un balconcino per il servizio fotografico, hanno assistito a una scenda rocambolesca. Infatti i pasticcieri avevano predisposto la torta a tre piani in modo da essere ‘immortalata’, ma uno squilibrio ha fatto cadere la torta tra la disperazione generale. In realtà gli sposini si sono mostrati divertiti anche perché ad attendere i pezzi di quel che rimaneva della torta nuziale c’erano i cani della tenuta, dove si è tenuto il matrimonio, che hanno spazzolato tutto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Cade la torta nuziale di tre piani, pasticcieri disperati, sorpresa degli sposi e i cani spazzolano via tutto

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A Boys Accidental Shooting Exposes a Deadly Political Conspiracy! | Crime Full Movie

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