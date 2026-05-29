Un uomo di 45 anni è stato arrestato a Paladina dopo aver messo in atto una truffa fingendosi un carabiniere. Durante l’operazione sono stati sequestrati circa 8 mila euro tra oro, contanti e una fede nuziale. Il fermo è stato effettuato dai carabinieri, che hanno recuperato i beni sequestrati. L’indagine ha portato all’arresto e al sequestro di materiale riconducibile alla truffa.

IL FERMO. L’uomo, 45 anni, è stato fermato dai carabinieri dopo una truffa. Recuperati beni per circa 8 mila euro, compresa una fede nuziale. Un uomo di 45 anni, originario di Palermo e residente in Liguria, è stato arrestato dai carabinieri di Bergamo con l’accusa di truffa aggravata in concorso nell’ambito di un episodio ai danni di una donna di 68 anni residente a Paladina. Il giudice del Tribunale di Bergamo ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere. L’intervento è scattato il 28 maggio dopo diverse segnalazioni giunte alla Centrale operativa dei carabinieri riguardo a tentativi di truffa telefonica rivolti ad anziani. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Truffa del falso carabiniere, arrestato 45enne a Paladina: recuperati oro, contanti e una fede nuziale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Truffa agli anziani, Carabinieri arrestano due malviventi napoletani - 09/01/2026

Notizie e thread social correlati

Finto carabiniere arrestato mentre tenta di truffare un’anziana: recuperati contanti e monili in oroDurante un servizio di controllo del territorio, i Carabinieri hanno arrestato un uomo che si spacciava per un ufficiale dell’Arma e tentava di...

Bolzano: rete finto Carabiniere smascherata, oro e contanti recuperatiNella serata del 31 marzo a Bolzano, una rete di truffatori che si fingeva militare dell’Arma dei Carabinieri è stata smascherata.

Temi più discussi: Truffa del falso carabiniere ai danni di una 17enne sola in casa: la Polizia Stradale di Bologna ed il Nucleo Operativo Radiomobile dei Carabinieri di Cesena arrestano due persone. - Questura di Bologna | Polizia di Stato - Polizia di Stato; Truffa del falso carabiniere, arrestato 45enne a Paladina: recuperati oro, contanti e una fede nuziale; Truffa del falso carabiniere a una 17enne sola in casa: due arresti; Finto carabiniere chiama a casa, il complice va a prendere l'oro: raggirata coppia di anziani.

Truffa del falso carabiniere a una 17enne sola in casa: due arresti x.com

Svelato dal MEF il mistero sul funzionamento del nuovo BTP Italia Sì. reddit

Truffa del falso carabiniere, arrestato 45enne a Paladina: recuperati oro, contanti e una fede nuzialeUn uomo di 45 anni, originario di Palermo e residente in Liguria, è stato arrestato dai carabinieri di Bergamo con l’accusa di truffa aggravata in concorso nell’ambito di un episodio ai danni di una ... ecodibergamo.it

Truffa del falso Carabiniere a una 75enne: arrestato un 20enne a Monza con gioielli per 20 mila euroMonza, 20enne arrestato per truffa aggravata a una 75enne: recuperati e restituiti gioielli per almeno 20mila euro. lamilano.it