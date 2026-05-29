Truffa del falso carabiniere arrestato 45enne a Paladina | recuperati oro contanti e una fede nuziale
Un uomo di 45 anni è stato arrestato a Paladina dopo aver messo in atto una truffa fingendosi un carabiniere. Durante l’operazione sono stati sequestrati circa 8 mila euro tra oro, contanti e una fede nuziale. Il fermo è stato effettuato dai carabinieri, che hanno recuperato i beni sequestrati. L’indagine ha portato all’arresto e al sequestro di materiale riconducibile alla truffa.
IL FERMO. L’uomo, 45 anni, è stato fermato dai carabinieri dopo una truffa. Recuperati beni per circa 8 mila euro, compresa una fede nuziale. Un uomo di 45 anni, originario di Palermo e residente in Liguria, è stato arrestato dai carabinieri di Bergamo con l’accusa di truffa aggravata in concorso nell’ambito di un episodio ai danni di una donna di 68 anni residente a Paladina. Il giudice del Tribunale di Bergamo ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere. L’intervento è scattato il 28 maggio dopo diverse segnalazioni giunte alla Centrale operativa dei carabinieri riguardo a tentativi di truffa telefonica rivolti ad anziani. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Truffa agli anziani, Carabinieri arrestano due malviventi napoletani - 09/01/2026
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