il cibo diventa una politica urbana

Roma ha annunciato l’intenzione di bandire i cibi ultra-processati dalle mense scolastiche comunali, diventando la prima grande città italiana a farlo. La decisione riguarda l’eliminazione di alimenti altamente processati dai menu destinati ai bambini nelle scuole pubbliche. La misura mira a promuovere un’alimentazione più sana tra gli studenti e a ridurre il consumo di prodotti industriali nelle mense scolastiche. La proposta è stata annunciata nelle ultime settimane.

Solo nelle ultime settimane, Roma ha annunciato l’intenzione di bandire i cibi ultra-processati dalle mense scolastiche comunali, prima grande città italiana a farlo. Milano ha ampliato la sua rete di hub di quartiere per il recupero delle eccedenze, arrivando a ridistribuire oltre 1.000 tonnellate di cibo a migliaia di famiglie vulnerabili. È nata una nuova alleanza tra le città italiane impegnate nello sviluppo di strategie alimentari integrate, con l’obiettivo di tutelare i produttori locali e garantire cibi di qualità. Eppure, spesso, quando parliamo di Food Policy, il rischio è immaginare un piano dedicato esclusivamente all’alimentazione. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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