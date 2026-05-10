L’Orlando diventa goloso Una festa tra cibo e giochi

L'Orlando si trasforma in un evento dedicato ai sapori e al divertimento, con attenzione ai prodotti del territorio e al cibo reggiano. La manifestazione offre laboratori, animazioni e attività culturali pensate per coinvolgere i partecipanti di tutte le età. Durante la giornata sono previste anche sorprese e giochi, creando un’atmosfera di festa tra gusti autentici e momenti di svago.

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