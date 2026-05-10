L’Orlando diventa goloso Una festa tra cibo e giochi
L'Orlando si trasforma in un evento dedicato ai sapori e al divertimento, con attenzione ai prodotti del territorio e al cibo reggiano. La manifestazione offre laboratori, animazioni e attività culturali pensate per coinvolgere i partecipanti di tutte le età. Durante la giornata sono previste anche sorprese e giochi, creando un’atmosfera di festa tra gusti autentici e momenti di svago.
Cibo reggiano, prodotti del territorio, laboratori, animazioni, momenti culturali con giochi e sorprese. Sono alcuni degli ingredienti di "Orlando Goloso", oggi dalle 10 alle 19 al parco del Mauriziano, in via Scaruffi a Reggio Emilia. In programma anche attività di relazione con gli asinelli, passeggiate nel parco del Rodano in compagnia degli amici a quattro zampe, da conoscere meglio. Inoltre, il programma prevede la degustazione dell’aceto balsamico della città del Tricolore, dell’insalata degli gnomi, di varie torte golose a sostegno delle scuole del quartiere, senza dimenticare la tradizione reggiana della ciambella, le fragole...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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