Un chiosco urbano 2.0 apre in un parco cittadino, offrendo vino naturale in bicchieri di plastica. Le sedie pieghevoli e i tavolini sono stati installati per permettere alle persone di consumare l’aperitivo in modo semplice e informale. La struttura, senza grandi pretese, si inserisce nel contesto di spazi pubblici dedicati alla convivialità tranquilla. L’iniziativa mira a riproporre un modo di vivere rilassato, con un’attenzione particolare alla convivialità senza fronzoli.

Life&People.it Per essere felici basta poco: una sedia pieghevole, un tavolino di plastica, un calice di vino naturale ed una vita tranquilla. Un’immagine che fino a pochi anni fa avrebbe rappresentato semplicemente il chioschetto di quartiere. Il chiosco dell’anguria e della granita, il pallone che rimbalza vicino ai tavoli, le luci accese anche quando il sole non è ancora tramontato; oggi quella stessa immagine è diventata cifra estetica più desiderata dell’ estate italiana, dai grandi parchi delle metropoli ai giardini di quartiere più defilati, l’ aperitivo al chiosco urbano diventa una scelta. Il baracchino, punto di riferimento: l’aperitivo al chiosco urbano. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

© Lifeandpeople.it - Il chiosco urbano 2.0: la rivincita dell’aperitivo low-key nei parchi cittadini

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