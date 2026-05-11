Con l’aumento delle temperature, le zecche stanno progressivamente spostando il loro habitat verso le aree urbane, come i parchi cittadini. La presenza di vegetazione e spazi verdi favorisce la proliferazione di questi parassiti, che rappresentano un rischio sanitario crescente per chi frequenta queste zone. Le temperature più alte contribuiscono a mantenere attive le zecche più a lungo durante l’anno, facilitando il loro insediamento nelle aree urbane.

? Domande chiave Come possono i parchi cittadini diventare zone ad alto rischio sanitario?. Perché il clima caldo sta spostando le zecche verso le città?. Quali nuove malattie oltre alla Lyme minacciano i cittadini italiani?. Come può l'intelligenza artificiale aiutarci a mappare i nuovi pericoli?.? In Breve Clima caldo e inverni miti favoriscono la colonizzazione di parchi urbani e giardini privati.. L'allerta riguarda specificamente le regioni alpine, prealpine e l'area degli Appennini.. Ricerca su nuovi vaccini e monitoraggio tramite intelligenza artificiale in fase sperimentale.. Prevenzione estiva 2026 basata su repellenti specifici e controlli fisici post-esposizione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Zecche nei parchi cittadini: il rischio sale con il clima caldo

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