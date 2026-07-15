In Regione si discute del caso Holostem, con l’obiettivo di chiarire gli esiti del percorso di acquisizione dell’azienda. La commissione Politiche economiche ha ascoltato le dichiarazioni di un rappresentante politico, che ha affermato che la vicenda merita attenzione. Non sono stati forniti dettagli specifici sulla natura dell’acquisizione o sui risultati raggiunti finora. La discussione prosegue senza ulteriori comunicazioni ufficiali o conclusioni definitive.

"Chiarire gli esiti del percorso di acquisizione dell’azienda Holostem ". Gian Carlo Muzzarelli (Pd) in commissione Politiche economiche, presieduta da Luca Quintavalla, chiede alla Regione quali siano gli esiti del percorso avviato a seguito dell’acquisizione di Holostem Terapie Avanzate, una delle principali realtà italiane nel campo della medicina rigenerativa, delle terapie avanzate e delle applicazioni cliniche delle cellule staminali, nata dalla collaborazione tra Unimore e Chiesi Farmaceutici, da parte della Fondazione Enea Tech e Biomedical e, in particolare, quale sia lo stato di attuazione degli obiettivi industriali e finanziari richiamati dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il caso Holostem in Regione: "È una vicenda che merita tutta la nostra attenzione"

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