Francesca Manzini ha annunciato di aver licenziato Selvaggia Lucarelli, una decisione che ha sorpreso molti. La vicenda risale a un periodo precedente alla partecipazione di entrambe al Grande Fratello Vip, e le due sembrano avere un rapporto complicato. La rivelazione di Manzini ha fatto immediatamente discutere sui social e nei programmi televisivi, accentuando le tensioni tra le due protagoniste.

Certe storie televisive sembrano non finire mai davvero e, a quanto pare, anche quella tra Francesca Manzini e Selvaggia Lucarelli affonda le radici molto più indietro rispetto all’esperienza condivisa al Grande Fratello Vip. Tra confessioni sorprendenti e frecciatine in diretta, il rapporto tra le due protagoniste continua a far discutere e a regalare retroscena decisamente inaspettati. Selvaggia Lucarelli e Francesca Manzini non si sono conosciute al GF Vip: il passato in comune. Durante una chiacchierata notturna in giardino dopo la sedicesima puntata del GF Vip, Raimondo Todaro ha raccontato di conoscere Selvaggia Lucarelli da molti anni, ricordando il lungo periodo di lavoro condiviso: « Lei è proprio una bella donna.🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Francesca Manzini fa una rivelazione assurda su Selvaggia Lucarelli: l’ha licenziata! Ecco tutta la vicenda (che sembra incredibile)

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

GF Vip 2026, Selvaggia Lucarelli smentisce Francesca Manzini: “Non l’ho mai licenziata”Pochi minuti fa Selvaggia Lucarelli è intervenuta nelle sue stories di Instagram per fare chiarezza su una dichiarazione di Francesca Manzini al...

Selvaggia Lucarelli al centro di una vicenda assurda, viene spiata: ma da chi? Ecco il caso EqualizeSpionaggio e dati sensibili: Selvaggia Lucarelli finisce al centro del caso Equalize, un’inchiesta su presunti accessi illegali a dati riservati.

Temi più discussi: Francesca Manzini travolta dalle accuse al GF Vip: Hai messo Raul nei guai; Grande Fratello VIP: Francesca Manzini e la performance su Lady Gaga Video; Alessandra Mussolini attacca Francesca Manzini al Gf Vip: Bugiarda, reciti un copione; Francesca Manzini in due programmi contemporaneamente: protagonista del GF Vip e di The Unknown su Rai2.

La poliedricità di Francesca Manzini che fa due performance di tipo diverso in una x.com

GF Vip, Francesca Manzini piange per Paola Caruso: Potremmo fare una colletta, voglio aiutarla reddit

Francesca Manzini e il bacio con Raul Dumitras al GF Vip: Fuori ho una persona, temo abbia fraintesoBaci, strip tease e abbracci. Quello che sembrava soltanto un gioco all’interno della Casa del Grande Fratello Vip si è trasformato in un caso mediatico dopo lo scontro che ha ... torresette.news

GF Vip, Francesca Manzini si difende dopo il bacio hot con Raul: Non ho fatto nulla di maleFrancesca Manzini al centro delle critiche durante la sedicesima puntata del Grande Fratello Vip: la comica replica alle accuse dopo il discusso bacio con Raul. mondotv24.it