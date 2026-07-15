Tre persone sono state arrestate e oltre 111 chilogrammi di cocaina sono stati sequestrati durante un'operazione della Guardia di Finanza nell’hinterland di Parma. Il blitz ha portato al sequestro di un tir scoperto con droga nascosta nella cabina di guida. L’indagine è ancora in corso per approfondire eventuali collegamenti e reti di distribuzione.

È di tre arresti e oltre 111 chilogrammi di cocaina sequestrati il bilancio di una vasta operazione antidroga condotta dalla Guardia di Finanza nell’hinterland di Parma. L’azione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Ancona, è stata portata a termine dopo un’attenta attività investigativa che ha permesso di smantellare un traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Pedinamento e intercettazione nell’hinterland di Parma Come indicato dal portale ufficiale della Guardia di Finanza, l’operazione è stata il risultato di una complessa attività di polizia giudiziaria avviata dal Comando Provinciale di Ancona. I finanzieri del Nucleo... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Il caso del tir scoperto a Parma con 111 kg di cocaina nella cabina di guida: tre arresti

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