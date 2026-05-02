Maxi scambio tra tir e suv con sequestro di 30 Kg tra cocaina ed eroina 2 arresti

Nell’area di sosta tra Milano e un’altra località, le forze dell’ordine hanno sequestrato circa 30 chili tra cocaina ed eroina durante un’operazione che ha coinvolto un tir e un SUV. Due persone sono state arrestate in relazione all’attività illecita. L’intervento si inserisce in un’indagine volta a contrastare il traffico di droga nella regione. La dinamica dell’operazione è ancora in fase di approfondimento.

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