Un sismologo americano di origine cinese è stato arrestato in Cina, dove viveva, dopo aver condotto studi e rilevamenti sui test nucleari nordcoreani. Le sue ricerche, finanziate dagli Stati Uniti, erano in corso da diversi anni. Non sono stati forniti dettagli sulle accuse specifiche né sui motivi dell’arresto. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali.

Un sismologo americano, di origine cinese, portava avanti da anni studi e rilevamenti sui test nucleari della Corea del Nord. Le sue ricerche erano finanziate dagli Stati Uniti, finché un giorno è stato arrestato in Cina. L’accusa contro Youlin Chen è di spionaggio e da quasi due anni è in carcere nell’attesa di un processo. In Cina, l’accusa di spionaggio può comportare una condanna fino all’ergastolo o addirittura la pena di morte. A denunciarlo, per la prima volta, è stata la moglie Yufang Rong durante un incontro con parlamentari statunitensi e alcune organizzazioni che aiutano le famiglie per la liberazione di ostaggi politici di Pechino. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Il caso del sismologo che indagava su test nucleari nordcoreani

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