Trasferito a Velletri il pm che indagava

Da ilgiornale.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il pubblico ministero che conduceva le indagini sul presunto mandante dell’attentato a un giornalista è stato trasferito a Velletri. La stessa persona era già coinvolta in altri casi legati alle inchieste di Report, che avevano sollevato polemiche. La sua presenza nel procedimento si è conclusa con il trasferimento, mantenendo inalterata la sua funzione nel procedimento in corso.

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Per uno scherzo del destino, l’indagine che ha portato a individuare in Walter Lavitola il presunto mandante dell’attentato a Sigfrido Ranucci è stata gestita da un magistrato che conosceva già bene il mondo complicato in cui le inchieste di Report hanno dato fastidio e suscitato polemiche. Il pm assegnatario del fascicolo, coordinatore delle indagini che hanno identificato sia il commando operativo che l’ex editore dell’Avanti come committente è stato Carlo Villani, pubblico ministero a Roma, 54 anni, un passato a Verona e a Catanzaro. Non è stato Villani a tirare le fila dell’indagine, perché nel frattempo è stato promosso procuratore... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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