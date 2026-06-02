Dopo l’evento organizzato a Roma ad aprile, un amico ha commentato che in futuro si riderà dei rimproveri di Tivelli. La manifestazione, intitolata «L’Italia dei liberali», si è conclusa con discussioni animate e ha lasciato un ricordo vivace tra i partecipanti. Non sono stati forniti dettagli specifici sui contenuti delle polemiche o sui temi trattati durante l’evento.

Alla fine del bellissimo evento che abbiamo organizzato insieme ad aprile a Roma, «L'Italia dei liberali», dopo alcune animate discussioni, un amico disse: «Un giorno ricorderemo con una risata i rimproveri di Tivelli». Quel giorno è arrivato davvero in fretta. Luigi Tivelli è morto ieri a Roma: aveva 71 anni. Giovanni Spadolini e l'Italia dei repubblicani ci avevano fatto incontrare e, con grande emozione ricordava sempre che lui da ragazzo aveva portato in spalla la bara di Ugo La Malfa. Ma amato era anche il suo vero e unico maestro, Giovanni Negri, a cui aveva dedicato numerosi premi ed eventi. Stimati erano poi Antonio Maccanico, Andrea Monorchio e Lamberto Dini. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il "prof" che indagava tutti i segreti del potere

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Lo Psichiatra di Yale che ha dovuto ammetterlo: I demoni sono reali (Storia Vera)

Notizie e thread social correlati

“Tagliati o racconto i tuoi segreti”: il ricatto choc del 13enne che ha accoltellato la profUn 13enne ha tentato di uccidere la sua insegnante di francese a scuola, armato di una lama seghettata e di uno scacciacani nascosti nello zaino.

Grazia presidenziale: i segreti del potere e il ruolo del MinistroIl caso Minetti ha riacceso il dibattito sulla grazia presidenziale e sul ruolo del Ministro in materia.

Argomenti più discussi: Il prof che indagava tutti i segreti del potere; Tenta accoltellamento del docente, la madre a Repubblica: Controllavo il cellulare di mio figlio, ma non è bastato. Valditara chiama la Dirigente dell'istituto; Non date la colpa a me: i due coltelli, la GoPro e il post, così lo studente 11enne di Trapani ha tentato di colpire il professore; San Vito Lo Capo, 11enne tenta di accoltellare l'insegnante: il brutto voto e il messaggio social, cosa sappiamo.

Il prof che indagava tutti i segreti del potereFirma del Giornale, studioso di vaglia e pratico della politica, era capace di unire la dottrina alla conoscenza del Palazzo ... ilgiornale.it