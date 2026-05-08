Una giovane donna di vent'anni è attualmente in trattamento presso un Sert a Venezia a causa di una dipendenza legata all'uso dell'intelligenza artificiale. Secondo quanto riferito, la ragazza comunica esclusivamente con un algoritmo, considerandolo l’unico interlocutore che la ascolta. Si tratta del primo caso registrato di dipendenza da intelligenza artificiale in cura presso questa struttura. La donna descrive l’interazione come un rapporto con un’amica invisibile dietro la tastiera.

VENEZIA - Quell’amica invisibile, “dietro” la tastiera, doveva essere l’unica che la ascoltava e che, un poco per volta e domanda dopo domanda, aveva imparato a conoscerla, perfino nell’intimità. Un dialogo costante che era diventato una sicurezza, apparentemente come quella che si ha nella relazione con un’amica o un amico. Solo che, in questo caso, l’interlocutore non era in carne ed ossa, ma un programma di Intelligenza artificiale con il quale si può ormai dialogare, e che l’aveva progressivamente esclusa da tutto e da tutti. Un’amicizia (se così si può definire) tossica, diventata progressivamente una dipendenza: la prima “dipendenza da IA” presa in carico dal Serd dell’Ulss 3 veneziana.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Intelligenza artificiale, primo caso di dipendenza in cura al Serd. È una ventenne: «Parla solo con l?algoritmo»

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