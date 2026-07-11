Se passate troppe ore davanti allo schermo del computer e sentite gli occhi stanchi, potreste aver contratto la bixonimania. Niente panico, vi risparmio la fatica di cercare maggiori informazioni su Google. Perché, chiedete? Beh, perché è scientificamente impossibile. Questa fantomatica patologia oculare non esiste, eppure per mesi ha mandato in cortocircuito i chatbot più famosi del mondo e persino qualche pubblicazione medica. Dietro questo nome bizzarro, in realtà, si nasconde uno degli esperimenti più brillanti degli ultimi anni, guidato da Almira Osmanovic Thunström, una ricercatrice dell’Università di Gothenburg. Con la bixonimania il confine tra realtà e bufala è molto labile. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Lo strano caso della “bixonimania”: la malattia che ha fregato l’intelligenza artificiale (e non solo)

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AI fell for a fake disease that doesn't exist

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